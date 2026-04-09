Мудров: вода пошла на спад

Глава Городецкого муниципального округа Нижегородской области Александр Мудров предположил, что пик паводка пройден, об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.
«В двух словах: вода пошла на спад… но посмотрим, как скажется сегодняшняя погода. Мониторинг круглосуточный продолжается, никто не ослабляет внимания», — подчеркнул он.
Мудров также сообщил, что на данный момент зафиксированы новые подтопления, преимущественно в садовых товариществах.
«136 садовых участков в СНТ “Чайка”, 45 садовых участков в СНТ “Дубравушка”, 53 садовых участка в СНТ “Изыскатель”, 38 садовых участков в СНТ “Березка” (общая площадь подтопленных садовых участков — 35 га)», — рассказал он.
Напомним, в СУ СКР по Нижегородской области начата процессуальная проверка по факту затопления СНТ «Колос» Кантауровского сельсовета Борского округа.