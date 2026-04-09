Звезда гольфа Алиса Молоканова стала лицом косметики для подростков

Российская гольфистка Алиса Молоканова стала новым амбассадором бренда косметики Faberlic. 17-летняя спортсменка представит молодежную линейку продукции TeenSkin, предназначенную для юных потребителей. Рекламная кампания с Алисой стартует летом 2026 года и будет приурочена ко Дню молодежи, который в России отмечается 27 июня.
Алиса Молоканова считается одной из самых перспективных молодых спортсменок нашей страны. Девушка занимается гольфом около семи лет и регулярно занимает лидирующие места в российских и международных рейтингах в своей возрастной категории.
В активе спортсменки — победа на GC Milano Junior Trophy в Италии, второе место на международном чемпионате в Объединенных Арабских Эмиратах и победа в престижном турнире во Флориде Orange County National Fall Junior Open. Алиса дважды становилась чемпионкой России. Девушка входит в юниорскую сборную Московской области, а также в национальную команду России.
По словам исполнительного директора Faberlic Аллы Анниковой, компания уделяет большое внимание подростковой аудитории и делает особый акцент на формировании здоровых привычек в уходе за собой с самого юного возраста.
«Для нас важно говорить с молодой аудиторией на понятном ей языке и при этом давать ей позитивные примеры успеха, амбиций и достижений», — подчеркнула Алла Анникова.
В свою очередь Алиса Молоканова отметила, что спорт и красота идут рука об руку.
«Эта линия косметики поможет молодым людям ухаживать за кожей и чувствовать себя уверенно, достигая своих целей — как в спорте, так и в жизни», — считает спортсменка.
Ранее Алиса рассказывала, что решила заняться гольфом во время пандемии коронавируса. На карантине она посмотрела фильм о том, как дети со всего мира выступают на детском чемпионате планеты. Девочка очень вдохновилась идеей заняться этим видом спорта и долго уговаривала маму помочь ей. Ни сама Алиса, ни ее близкие не представляли, с чего начать — они даже не знали, существует ли в России такой вид спорта. Затем родители отдали ее тренироваться в Академию RNGC. Девочка рассказывала, что, впервые попав на поле для гольфа, она почувствовала «необъяснимую химию».
В свободное от спорта и учебы время Алиса любит встречаться с друзьями. Кроме того, она обожает готовить — девушка говорит, что кулинарные эксперименты помогают ей расслабиться.