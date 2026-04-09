Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От музея до острова: как в Калининграде открывали Философский мост

Новый мост стал частью Музейного квартала в Калининграде.

В Калининграде официально запустили движение по новому пешеходному переходу, который назвали Философским. В торжественной церемонии открытия нового инфраструктурного объекта 9 апреля приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Алексей Беспрозванных.

Как уточнили областные власти, «общая длина разводного моста составляет 50 метров, ширина пешеходной зоны — 3 метра. Для устойчивости сооружения был разработан 20-метровый пилон-противовес, управление которым осуществляется из домика смотрителя». Пешеходный мост, связавший улицу Виктора Гюго и набережную Петра Великого, где находится Музей Мирового океана, с островом Канта, станет ключевым элементом инфраструктуры «Музейного квартала» в составе центрального туристического кластера.

На церемонии открытия объекта побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

