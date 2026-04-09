Спортсмены из Подмосковья стали призерами первенства России по бадминтону

Призерами первенства России по бадминтону в Саратове стали спортсмены из Московской области. Турнир прошел в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В турнире участвовали 160 игроков из 26 регионов. Спортсменка из Воскресенска Василиса Ицкова взяла серебро во всех трех личных разрядах — одиночном, парном и смешанном.
В командном зачете сборная Московской области стала победителем. В составе команды выступали в том числе спортсмены из Воскресенска: Василиса Ицкова, Мирослав Крупица, Михаил Дренин, Роман Гарифуллин и Егор Королев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.