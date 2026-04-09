Медведев заявил о высоких рисках возникновения новых инфекций

«Риски возникновения новых инфекций остаются весьма серьёзными, что связано и с высокой контагиозностью ряда возбудителей, их способностью к быстрому распространению через границы», — отметил политик, указав на необходимость усиления мер по предотвращению биологических угроз.
Ранее сообщалось, что в Муроме зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции — за помощью обратились более ста человек, 50 госпитализированы, из них 30 детей. Прокуратура и Роспотребнадзор начали расследование. Ведомство обнаружило норовирус в водопроводе, жителям рекомендовано пить бутилированную или кипяченую воду. Тяжелых случаев нет.
