«Такого не должно быть»: блогер Пучков предложил отчислять хулиганов из школ

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, в четверг, 9 апреля, призвал отчислять из школ хулиганов, которые используют нецензурную брань при общении с педагогами. Так он прокомментировал сообщения об убийстве учительницы в Пермском крае.

Инфлюенсер отметил, что, по данным СМИ, подросток не соблюдал дисциплину на уроках и оскорблял учителей матом.

— Обматерил учителя. Что вы сделали, поговорили с ним? Этого недостаточно. Такого не должно быть вообще ни под каким соусом. Если ваш выродок обложил учителя матюгами, его из школы должны отчислить, — высказался Пучков.

Он добавил, что наличие в классе хулигана мешает учиться другим школьникам, передает страница радиостанции Sputnik в соцсети VK.

Подросток напал на завуча Олесю Багута с ножом 7 апреля на крыльце школы. Учительницу доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, позднее она скончалась. После нападения следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, а также о халатности. 8 апреля стало известно, что подросток признал вину в содеянном.