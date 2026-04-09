«Такого не должно быть»: блогер Пучков предложил отчислять хулиганов из школ

Подросток напал на завуча Олесю Багута с ножом 7 апреля на крыльце школы. Учительницу доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, позднее она скончалась. После нападения следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, а также о халатности. 8 апреля стало известно, что подросток признал вину в содеянном.