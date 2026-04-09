«Вы все еще видите»: Рютте расстроен продвижением российских войск в зоне СВО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг, 9 апреля, заявил, что линия боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине движется, как он считает, в «неправильном направлении» из-за успехов российских войск.

— В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России, — сказал Рютте, его слова приводит «КП».

Генсек Североатлантического альянса также заявил, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается. Он добавил, что вместо этого страны — участницы объединения предоставят Киеву гарантии безопасности.

9 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока еще не принимал каких-либо решений касательно перемирия с Украиной в зоне специальной военной операции по случаю Пасхи.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможная встреча с Владимиром Путиным может пройти в США или на Ближнем Востоке. Он уточнил, что переговорный процесс с участием Соединенных Штатов продолжается.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
