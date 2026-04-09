В Госдуме предложили вернуть в школы урок астрономии

Депутат Государственной думы Марина Ким предложила вернуть полноценный курс астрономии в российские школы. По ее словам, сжатой программы этой дисциплины в рамках уроков физики для школьников недостаточно.

— Нужно, чтобы старшеклассники знакомились подробно, детально с ближним и с дальним космосом так, как это было в советское время. Для того чтобы разговоры о космосе заводили не только под 12 апреля, под День космонавтики, а чтобы об этом говорили и дети в детских садах, и школьники, начиная с первого класса, на своих уроках естествознания, например, — передает слова парламентария Telegram-канал Shot.

21 марта в пресс-службе Министерства просвещения РФ сообщили, что Федеральный институт родных языков народов РФ начал создание целостных линеек учебников по родным и государственным языкам республик России. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что соответствующую дисциплину школьники будут изучать с первого по одиннадцатый класс.

Ранее стало известно, что школьникам 1−4-х классов станут преподавать внеурочный курс «Моя семья». Пособия уже включили в федеральный перечень учебников.