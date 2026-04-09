В Прикамье Камская ГЭС начала сброс воды

Новый режим работы гидроузла ввело федеральное агентство водных ресурсов.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба Камской ГЭС сообщила о новом режиме работы с 9 апреля. Режим установило федеральное агентство водных ресурсов с учетом складывающейся гидрологической обстановки.

Росводресурсы установили для гидроузла режим работы со средними за период сбросными расходами 3000−3700 куб. метров в секунду. Новый режим будет действовать до особого указания.

По состоянию на утро 8 апреля уровень воды в Камском водохранилище достиг отметки 102,5 метра. Отметка полного наполнения водохранилища составляет 108,5 м. Приток к створу ГЭС составил 6620 куб. метров в секунду.

«Весь расход осуществляется через гидроагрегаты. Гидроэлектростанция работает в базовом режиме с максимально возможной мощностью и полной нагрузкой на все 23 гидроагрегата», — пояснили в пресс-службе КамГЭС.

Сброс воды вновь позволит наблюдать пермякам и гостям города за подтопленным арт-объектом «Счастье не за горами» в районе Речного вокзала.

Повышение уровня рек в Прикамье приведет к подтоплению территорий. На реках Прикамья ранее начало весеннего половодья принесло резкий рост уровня воды.

