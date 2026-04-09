Незаконную свалку в Ростове убрали после проверки прокуратуры. Об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве после успешного решения затянувшейся коммунальной проблемы.
Поводом для разбирательства стали гневные публикации в социальных сетях. Горожане массово жаловались на горы бытового мусора, которые долгое время скапливались прямо на улице Республиканской.
— Установлено, что ответственное управление жилищно-коммунального хозяйства района не принимало абсолютно никаких мер для ликвидации проблемы. Нам пришлось принять комплекс мер реагирования, — пояснили правоохранители.
В настоящее время права людей на чистую городскую среду восстановлены. Сразу после официального вмешательства контролирующих органов коммунальные службы оперативно вывезли все отходы и привели территорию в порядок.
