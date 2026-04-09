В редакции «Новой газеты» проходят обыски

В редакции «Новой газеты» весь день 9 апреля проходят обыски. Что стало поводом для следственных действий, официально до сих пор не объявлено. В ГУ МВД по городу Москве без упоминания издания сообщили, что ведется расследование по делу о незаконном использовании персональных данных. В самой «Новой газете» заявляют, что визит в редакцию силовиков, предположительно, связан с делом в отношении обозревателя Олега Ролдугина — однако подтвердить или опровергнуть эту информацию в издании не могут.
В редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве весь день проходят обыски. На месте работают следователи, во дворе здания припаркованы автобусы СК РФ. В Telegram-канале издания отмечается, что в редакцию не пускают адвокатов, а с сотрудниками внутри нет связи.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыски в «Новой газете» проходят в рамках расследования дела о незаконном использовании персональных данных.
Об этом же (без упоминания названия какого-либо СМИ) говорится в заявлении ГУ МВД по г. Москве.
Из публикации следует, что ~уголовное дело было заведено 10 марта по статье 272.1 УК РФ (незаконный оборот компьютерной информации, содержащей персональные данные). ~
«В ходе следственных действий установлено, что за 2025−2026 гг. на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграмм-каналах», — заявил замначальника управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Ленар Давлетшин.
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о редакции «Новой газеты». ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что следственные действия ведутся по делу обозревателя издания и сооснователя газеты «Собеседник» Олега Ролдугина.
Самому Ролдугину, по данным агентства, обвинений не предъявлено. Иные подробности не приводятся.
Около 18:00 (мск) стало известно, что из редакции «Новой газеты» на носилках вынесли мужчину и погрузили в машину скорой помощи. Позже выяснилось, что речь идет о сотруднике правоохранительных органов, которому стало плохо с сердцем при проведении следственных действий.
Что говорят об этом в «Новой газете».
В «Новой газете» подтвердили проведение обысков.
«Примерно в 12 часов в редакцию “Новой газеты” в Москве прибыли сотрудники спецслужб в масках и начали проводить следственные действия. Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников», — отметили в Telegram-канале издания.
Около 18:30 в «Новой газете» сообщили, что к Олегу Ролдугину пустили адвоката.
Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» перед возбуждением уголовного дела Ролдугин выпускал расследования на тему окружения Кадырова (статья «Пенки общества») и новых учебников истории (статья «Могут повторить»). Кроме того, он раскрыл информацию о том, кто написал донос на Наоко — девушку, исполнявшую песни иноагентов (статья «История одного доноса»).
По данным на 20:00 известно, что адвоката «Новой газеты» по-прежнему не пускают в редакцию: «она сидит на стуле на лестничной клетке, рядом с ней постоянно находится один из силовиков».
Связи с сотрудниками редакции по-прежнему нет, родственников к ним также не допускают. ~При этом в здание спокойно пропускают гостей вечера в память об Оззи Осборне — им для прохода достаточно показать паспорт или назвать фамилию~.
Первый номер «Новой газеты» вышел в 1993 году. В 2022 году суд аннулировал у издания лицензию СМИ по иску Роскомнадзора. В сентябре 2023 года Минюст включил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иностранных агентов. Двумя годами ранее ему была присуждена Нобелевская премия мира с формулировкой «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».