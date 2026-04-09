В редакции «Новой газеты» проходят обыски

В редакции «Новой газеты» весь день 9 апреля проходят обыски. Что стало поводом для следственных действий, официально до сих пор не объявлено. В ГУ МВД по городу Москве без упоминания издания сообщили, что ведется расследование по делу о незаконном использовании персональных данных. В самой «Новой газете» заявляют, что визит в редакцию силовиков, предположительно, связан с делом в отношении обозревателя Олега Ролдугина — однако подтвердить или опровергнуть эту информацию в издании не могут.