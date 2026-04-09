«Головные боли, головокружения, нарушение сна, постоянное чувство усталости». ЖКХ предупредило белорусов про электромагнитный смог, грязь и аллергию в домах

Ученые Института ЖКХ Национальной академии наук Беларуси обратили внимание, что в результате бурного развития и применения электротехнической и бытовой техники в жилых домах значительно повысился уровень низкочастотных электромагнитных полей. Даже появились такие термины, как «электромагнитный смог», «электромагнитная грязь», «электро-магнитная аллергия». И это касается жилых домов, сообщает портал коммунальной грамотности.
По словам замдиректора Института ЖКХ, кандидата технических наук Ивана Барановского, предельно допустимый уровень магнитного поля по специфическим санэпидтребованиям составляет 5 мкТл. Медиками рекомендован гигиенический норматив 0,2 мкТл. А уровень электромагнитного поля на поверхности конвектора мощностью 2 кВт составляет до 35 мкТл, на поверхности водонагревателя мощностью 0,8 кВт — до 17 мкТл.
Электромагнитное поле может влиять на нервные клетки мозга, на иммунную систему, может вызывать разрушение или слипание эритроцитов и тромбоцитов. К распространенным симптомам электромагнитной гиперчувствительности относятся головные боли, головокружения, нарушение сна, постоянное чувство усталости.
«Для обеспечения электромагнитной безопасности в бытовых помещениях необходимо проводить мониторинг электромагнитного поля -, отметил Иван Барановский. — При необходимости разрабатывать и устанавливать экранирующие системы, обеспечивающие электромагнитную безопасность».
По его словам, в электродоме, где отопление осуществляется с помощью электрических конвекторов, без применения специальных конструктивных решений обеспечить предельно допустимый уровень низкочастотного электромагнитного поля практически невозможно. И такие решения должны быть предусмотрены изначально.
Минимизировать риски поможет экранированная проводка в металлической оболочке. Такое решение позволяет «погасить» электромагнитное излучение внутри стен. Одно из перспективных решений — переход в жилых домах на источники постоянного тока, в этом случае нормативы предельно допустимого уровня магнитного поля значительно ниже.
В идеале электрощитки, конвекторы, варочные панели, кондиционеры размещаются подальше от комнат, где человек проводит большую часть времени. А при строительстве использовать низкоэмиссионные окна и экранированные стены, чтобы защитить будущих жильцов от внешних источников электромагнитного излучения, таких, как, например, вышки сотовой связи.
В Научно-практическом центре НАН Беларуси по материаловедению накоплен большой опыт в этом направлении. Совместно с сотрудниками центра специалисты Института ЖКХ планируют провести ряд экспериментов по расчету эффективности экранирования магнитных материалов и зависимости магнитной индукции от расстояния до источника излучения.
