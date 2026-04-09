Похороны погибшей после родов девушки пройдут в Новочеркасске 10 апреля. Об этом сообщают близкие в своих соцсетях.
Следствием установлено, что 5 апреля Анна Малова была доставлена в роддом Новочеркасска с начавшимися родами. В ходе оказания медицинской помощи пациентке была проведена эпидуральная анестезия. Впоследствии потребовалось повторное введение анестезирующего препарата — всего было выполнено четыре инъекции.
После этого у роженицы развилось тяжёлое осложнение, приведшее к состоянию комы. Ребёнка успешно извлекли посредством кесарева сечения — он родился живым и невредимым.
Вечером 7 апреля женщина скончалась. У погибшей остались муж, новорождённый ребёнок и пятилетний сын. Сейчас младенец находится в Перинатальном центре Ростова-на-Дону.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».