Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Похороны погибшей после родов девушки пройдут в Новочеркасске 10 апреля. Об этом сообщают близкие в своих соцсетях.

Следствием установлено, что 5 апреля Анна Малова была доставлена в роддом Новочеркасска с начавшимися родами. В ходе оказания медицинской помощи пациентке была проведена эпидуральная анестезия. Впоследствии потребовалось повторное введение анестезирующего препарата — всего было выполнено четыре инъекции.

После этого у роженицы развилось тяжёлое осложнение, приведшее к состоянию комы. Ребёнка успешно извлекли посредством кесарева сечения — он родился живым и невредимым.

Вечером 7 апреля женщина скончалась. У погибшей остались муж, новорождённый ребёнок и пятилетний сын. Сейчас младенец находится в Перинатальном центре Ростова-на-Дону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».Подробнее историю можно прочитать в материале rostov.aif.ru.