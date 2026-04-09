Смех да и только: как Британия тестирует терпение России

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сопроводил два российских танкера через Ла-Манш. Поход навел суеты в британской прессе.
Российский фрегат с противокорабельными, крылатыми и зенитными ракетными комплексами спокойно провел через пролив два танкера, внесенных в санкционный список Великобритании. Интересно, что 25 марта премьер-министр страны Кир Стармер дал указание кораблям Королевского флота задерживать подсанкционные суда так называемого российского теневого флота. Предполагалось, что эта мера вынудит россиян искать более длинные и дорогостоящие маршруты. Однако через Ла-Манш прошли уже около 300 российских судов. Москва сразу же предупредила Лондон о рисках необдуманных действий.
— По конвенции ООН можно задерживать суда под сомнительным флагом, но то, что делает Британия, превышает все полномочия. Видимо, они проверяют пределы терпения России, — отметил политолог и историк Сергей Станкевич.
СПРАВКА.
Фрегат «Адмирал Григорович» входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Основу ударного ракетного вооружения составляют установки 3С14, использующие ракеты «Калибр», «Оникс» и в перспективе «Циркон».