Донская компания расширит выпуск кормозаготовительной техники

Компания «Сальсксельмаш» из Ростовской области при поддержке нацпроекта «Средства производства и автоматизации» расширит выпуск кормозаготовительной техники, интегрируя в свою структуру завод «Агростар». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Это позволит уже в ближайшие месяцы выпускать до 5 тыс. косилок в год и расширить поставки более доступной техники. На площадке «Агростара» производят барабанные косилки, адаптированные под российские условия. Они уже работают в хозяйствах более чем 38 регионов страны и экспортируются в Казахстан, Белоруссию и Монголию.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.