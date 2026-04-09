В Красноярском театре прокомментировали массовую госпитализацию сотрудников

Как стало известно, причиной массовой госпитализации сотрудников (актеры и технический персонал) Красноярского музыкального театра, из-за чего был отменен его конкурсный спектакль в Москве, был норовирус, вызывающий так называемый желудочный грипп. Болезнь передается через загрязненную пищу, воду, руки и чрезвычайно заразна.
Большинство из 28 заболевших уже выписаны и вернулись домой в Красноярск. Остальные близки к выздоровлению. В результате переговоров дирекции театра и руководства национального конкурса «Золотая маска» решено, что члены жюри посмотрят спектакль-номинант в Красноярске. Организационная трудность в том, что здание Красноярского музыкального театра сейчас закрыто на ремонт, спектакли идут на разных сценах города и, чтобы показать сложный по сценическому решению мюзикл «Бой с тенью», нужно найти подходящее свободное помещение.
Московским зрителям, пришедшим 6 апреля к Театру имени Моссовета, чтобы посмотреть заинтриговавший их мюзикл на мотивы пьесы Евгения Шварца «Тень», вернули деньги за проданные билеты. О том, что они потеряли и каков этот спектакль, «РГ» подробно расскажет в ближайшие дни.