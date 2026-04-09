Американка сбросила 77 килограммов и рассказала, в чем заключался ее метод

Жительница США Джессика Беникес рассказала, что при весе 145 килограммов ей удалось за два года сбросить 77 килограммов благодаря дисциплине. Девушка поделилась мнением о том, что является залогом похудения.
— Когда люди спрашивают, как я похудела, я отвечаю, что научилась говорить «нет», — отметила она.
По словам Беникес, она соблюдала дефицит калорий и регулярно занималась спортом, при этом иногда позволяла себе съесть что-нибудь вредное.
— Важен баланс. Я не буду питаться пирожными и подносами печенья целыми днями, — объяснила американка.
Девушка подчеркнула, что ей очень помогало планирование. Она заранее продумывала меню на неделю, и это спасало ее от срывов, передает Daily Mirror.
Специалисты утверждают, что сон с 23:00 до 06:00 является оптимальным режимом для тех, кто стремится похудеть и сохранить здоровье, потому что именно в это время гормональная система работает правильно. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, действительно ли именно этот временной промежуток самый лучший для похудения. По ее словам, правильный режим и качество сна играют важную роль в контроле веса.