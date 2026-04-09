Американка сбросила 77 килограммов и рассказала, в чем заключался ее метод

Специалисты утверждают, что сон с 23:00 до 06:00 является оптимальным режимом для тех, кто стремится похудеть и сохранить здоровье, потому что именно в это время гормональная система работает правильно. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, действительно ли именно этот временной промежуток самый лучший для похудения. По ее словам, правильный режим и качество сна играют важную роль в контроле веса.