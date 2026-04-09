Был дома один: из-за неисправной микроволновки подросток погиб на пожаре в пятиэтажке в Волжском

Трагедия случилась в городе Волжском 9 апреля. Пожар разгорелся в пятиэтажном жилом доме. Очевидцы в 14.53 увидели огонь и дым в квартире, расположенной на втором этаже хрущевки. Прибывшие на место пожарные установили, что полыхает кухня. Внутри спасатели обнаружили тело 14-летнего подростка, сообщили в главке МЧС по Волгоградской области.
— На месте пожара было обнаружено тело мальчика 2012 года рождения. По имеющейся информации, на момент возникновения пожара в квартире ребенок находился один, — рассказали в МЧС.
По предварительным данным, пожар на кухне начался из-за неисправности микроволновой печи. Помещение выгорело не дотла. Но подросток скончался до приезда пожарных. Окончательную причину трагедии установят после экспертизы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
