Был дома один: из-за неисправной микроволновки подросток погиб на пожаре в пятиэтажке в Волжском

Трагедия случилась в городе Волжском 9 апреля. Пожар разгорелся в пятиэтажном жилом доме. Очевидцы в 14.53 увидели огонь и дым в квартире, расположенной на втором этаже хрущевки. Прибывшие на место пожарные установили, что полыхает кухня. Внутри спасатели обнаружили тело 14-летнего подростка, сообщили в главке МЧС по Волгоградской области.