Стартует новый сезон дивидендов

Сильный гэп вниз (существенный разрыв между ценами закрытия предыдущего торгового периода и открытия следующего. — «ВМ») чаще возникает у организаций с высокой долговой нагрузкой, нестабильными финансовыми показателями или когда они находятся в секторах, чувствительных к макроэкономическим изменениям. Наиболее выгодным моментом для покупки акций считается период за 8−10 недель до даты отсечки (закрытия реестра акционеров. — «ВМ»). В среднем такая стратегия приносила около 4−5 процентов доходности. При ключевой ставке 15 процентов и выше дивиденды могут сокращаться по причинам увеличения финансовых расходов компаний и снижения ценности выплат для инвесторов. Разовые высокие выплаты возможны в случаях реализации крупных активов или проектов с наибольшей прибылью, а также накопленных резервов, которые компания решает распределить среди акционеров.