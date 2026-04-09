Напавший на Пашиняна в церкви мужчина получил травму черепа

Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга у Давида Минасяна, которого арестовали за попытку ударить премьер-министра Армении Никола Пашиняна после литургии 29 марта. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщила адвокат Лусине Мартиросян.

— В результате медицинских обследований у 18-летнего Давида Минасяна были подтверждены закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, — написала Мартиросян на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, Минасян «лишь участвовал в литургии».

29 марта в Ереване в церкви Святой Анны во время богослужения произошел инцидент с участием Никола Пашиняна. Примерно через 20 минут после начала службы, когда премьер покидал храм, один из прихожан возмутился и резко обратился к охране с требованием, чтобы на него не смотрели. Другой человек в этот момент попытался ударить политика.

До этого Никол Пашинян спустился в метрополитен и поругался с женщиной, которая обвинила премьер-министра в сдаче Нагорного Карабаха. Их диалог в поезде прошел на повышенных тонах.

