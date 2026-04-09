Напавший на Пашиняна в церкви мужчина получил травму черепа

29 марта в Ереване в церкви Святой Анны во время богослужения произошел инцидент с участием Никола Пашиняна. Примерно через 20 минут после начала службы, когда премьер покидал храм, один из прихожан возмутился и резко обратился к охране с требованием, чтобы на него не смотрели. Другой человек в этот момент попытался ударить политика.