Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Госуслугах» появится «красная кнопка» для жалоб на мошенников

На портале «Госуслуги» планируют внедрить функцию «красной кнопки», с помощью которой пользователи смогут оперативно сообщать о случаях мошенничества. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Источник: Life.ru

«Идти писать заявление или куда-то обращаться — это время, которое как раз играет в пользу [мошенников]. И мы как раз набор вот таких мер сейчас предлагаем. Нажатие “красной кнопки” на госуслугах, чтобы сразу все понимали, включая банки и операторов связи, что сработал мошенник», — сказал Григоренко.

Новый механизм должен позволить мгновенно оповещать банки и операторов о подозрительных действиях, чтобы блокировать переводы и номера злоумышленников в реальном времени.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Григоренко поручил доработать механизм возмещения ущерба пострадавшим от мошенников, отметив, что это необходимо сделать. А на заседании коллегии МВД президент призвал активизировать возмещение ущерба пострадавшим от мошенников, назвав этот вопрос крайне чувствительным для людей, потерявших накопления и оказавшихся в долговой зависимости.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше