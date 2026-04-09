В Екатеринбурге общественники и силовики нагрянули в вейп-шоп

В Екатеринбурге активисты и правоохранители устроили рейд по точкам, продающим вейпы. Об этом сообщает начальник Управления молодежной политики Екатеринбурга Артем Николаев.
В рейде принял участие и член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев. Эта проверка позволила обнаружить на полках товар с сомнительной репутацией. Так как на нем была фальшивая маркировка.
— Мы изъяли контрафакт и выявили нарушения. Среди них была открытая выкладка товара, фальшивая маркировка. Кроме того, на полках была немаркированная продукция, — сказано в сообщении.
Напомним, что общественники ранее предложили оплачивать рейды силовиков за счет точек продажи вейпов. Также чиновники считают, что такие торговцы должны платить налоги на общественное здоровье граждан.