В Свердловской области водителей призвали к осторожности из-за непогоды

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды. Снег с дождем, который раньше шел только на севере, теперь распространился повсеместно, из-за чего обзор на трассах сильно ограничен. А минусовая температура способствует образованию гололедицы.
— В связи с осложнением дорожной обстановки и ограниченной видимостью необходимо выбирать скорость ниже разрешенных максимальных значений, строго соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Кроме того, автомобилистам рекомендуют избегать резких маневров, соблюдать дистанцию, а также следить за боковым интервалом.
Пешеходам также не стоит терять бдительность. В условиях плохой видимости водитель может просто не заметить человека вовремя. Переходить проезжую часть следует только в специально отведенных местах, предварительно убедившись в безопасности. В темное время суток пешеходам рекомендуют иметь при себе световозвращающие элементы.