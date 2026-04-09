Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области водителей призвали к осторожности из-за непогоды

На дорогах Свердловской области ухудшилась видимость и образовалась гололедица.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды. Снег с дождем, который раньше шел только на севере, теперь распространился повсеместно, из-за чего обзор на трассах сильно ограничен. А минусовая температура способствует образованию гололедицы.

— В связи с осложнением дорожной обстановки и ограниченной видимостью необходимо выбирать скорость ниже разрешенных максимальных значений, строго соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, автомобилистам рекомендуют избегать резких маневров, соблюдать дистанцию, а также следить за боковым интервалом.

Пешеходам также не стоит терять бдительность. В условиях плохой видимости водитель может просто не заметить человека вовремя. Переходить проезжую часть следует только в специально отведенных местах, предварительно убедившись в безопасности. В темное время суток пешеходам рекомендуют иметь при себе световозвращающие элементы.