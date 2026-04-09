В ЮАР нашли окаменевшее яйцо древнейшего родича предков млекопитающих

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Европейские и южноафриканские палеонтологи обнаружили в ЮАР окаменевшее яйцо звероящера-листрозавра, одного из родичей общего предка всех млекопитающих. Эта находка возрастом 250 млн лет стала первым прямым свидетельством, что предки изначально откладывали яйца, сообщила пресс-служба южноафриканского Университета Витватерсранда.
«На протяжении более 150 лет раскопок в ЮАР нам ранее не удавалось найти ни одного однозначного примера того, что звероящеры откладывали яйца. Теперь мы можем впервые уверенно сказать, что предки млекопитающих и похожие на них живые существа, такие как листрозавры, действительно откладывали яйца, что является большим прорывом в области палеонтологических исследований», — заявила профессор Университета Витватерсранда Дженнифер Бота, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют исследователи, листрозавры представляют собой один из самых успешных видов звероящеров, которым удалось пережить Пермское вымирание и связанные с ним резкие колебания климата. Эти древние существа обладали двумя крупными бивнями и своеобразным роговым клювом, которые они использовали для поедания растительности. Несколько лет назад ученые обнаружили свидетельства того, что листрозавры впадали в спячку и, предположительно, были теплокровными.
Подобные открытия возродили споры о том, были ли листрозавры и предположительные предки млекопитающих изначально живородящими, или же они приобрели эту черту значительно позже. Южноафриканские и европейские палеонтологи получили ответ на этот вопрос при изучении окаменевшего тела юного детеныша листрозавра, который был обнаружен южноафриканскими учеными в отложениях пород начала триасовой эры еще в 2008 году во время одной из полевых экспедиций.
Уникальная находка из ЮАР.
По словам профессора Бота, поза тела этого детеныша и некоторые обстоятельства его погребения указывали на то, что он на самом деле мог погибнуть внутри яйца, однако до настоящего времени ученые не могли проверить эту гипотезу. Лишь недавно у палеонтологов появилась возможность доставить эту окаменелость во Францию, просветить ее при помощи синхротрона ESRF и раскрыть внутреннее устройство.
Полученные при помощи этого прибора снимки указали на то, что найденный в ЮАР детеныш листрозавра еще не успел вылупиться из яйца до того, как то оказалось захоронено под слоем осадочных пород. В пользу этого, в частности, говорит то, что половинки нижней челюсти звероящера еще не успели срастись, из-за чего он не смог бы самостоятельно употреблять пищу, если бы он появился на свет в таком виде.
Также снимки с ESRF показали, что яйца листрозавров были необычно большими по сравнению с размерами их тела, что может отражать суровые условия среды, господствовавшие на Земле сразу после Пермского вымирания. Большие размеры яиц и быстрые темпы развития детенышей внутри них, как предполагают ученые, максимально повышали шансы на их выживание в суровом и изменчивом климате начала мезозойской эры.