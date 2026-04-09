Ждем светлый праздник Пасхи Христовой!

«Покривить душой» — значит разрушить эту гармонию. Первосвященническая «кривда» запечатала Гроб Спасителя, но оказалась бессильна перед истиной Воскресения. Воскресший Христос ждет от нас исправления жизни, давая силы осуществить призыв Иоанна Крестителя. Ценой Своей крови Христос основал Церковь, где искривленная ложью воля может измениться к добру. Ответ христианина — прямодушие на исповеди и непоколебимая надежда на Спасителя. В день Пасхи прославим Воскресшего Господа и будем жить по Его заповедям, противостоя лукавству этого мира. Будем сверять свои поступки с Евангельским учением, уклоняясь от зла и творя добро. И тогда радость Его Воскресения наполнит нашу жизнь.