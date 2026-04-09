Новая спецтехника убирает пляжи в Самаре

Для подготовки и уборки пляжей в Самаре в этом сезоне купили новую спецтехнику. На четвертой очереди набережной уже работает прицепной пескопросеивающий аппарат. Это оборудование цепляют к трактору, чтобы очищать песок от стекла, камней и другого мусора.
«Поручил профильному департаменту проработать план последовательного пополнения парка спецтехники для содержания пляжей», — сказал глава Самары Иван Носков, но подчеркнул, что для чистоты на пляжах важно сознательное отношение жителей.
К новому пляжному сезону купили универсальный погрузчик «Амкадор» и самоходную пляжеуборочную пескопросеивающую машину. Эту технику будут использовать ближе к началу пляжного сезона, когда паводок окончательно сойдет на нет. В целом с этого года парк техники для обслуживания пляжей в Самаре насчитывает 13 единиц.
Напомним, что купальный сезон в Самаре планируют открыть 15 июня.