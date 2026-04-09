«Приношу извинения перед покойным»: за что комик Муртазаалиев решил попросить прощения у Маслякова

Актер и юморист, бывший участник сборной Дагестана Магомед Муртазаалиев публично извинился перед покойным Александром Масляковым и его семьей за ранние высказывания о якобы коррупции в этой игре. Об этом он заявил в интервью участнице реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» Алене Жигаловой.
В беседе речь зашла о скандале, когда артист в одном из подкастов высказался о финансовых расходах в КВН. По его словам, будучи молодым, давал неправильные определения этим расходам, которые происходили в команде.
Он уточнил, что после выхода подкаста с ним связался капитан команды Абсалутдин Гамзатов и объяснил, что средства были израсходованы на работу специалистов. И речь не шла ни о каких взятках.
«Мне искренне хочется принести извинения перед покойным Александром Васильевичем Масляковым и его семьей», — сказал Муртазаалиев.
Как писал сайт KP.RU, 8 сентября 2024 года умер легендарный артист КВН и телеведущий Александр Масляков. Ему было 82 года. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами, отмечалось в Telegram-канале КВН.