«Приношу извинения перед покойным»: за что комик Муртазаалиев решил попросить прощения у Маслякова

Как писал сайт KP.RU, 8 сентября 2024 года умер легендарный артист КВН и телеведущий Александр Масляков. Ему было 82 года. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами, отмечалось в Telegram-канале КВН.