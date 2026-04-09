Адвокат Салкин рассказал, можно ли поставить ящик для посылок в общем коридоре

В общем коридоре не следует ставить шкаф или ящик для посылок по договоренностям с соседями. Для размещения таких объектов формально потребуется созвать общее собрание собственников дома, и только при одобрении двух третей голосов житель дома получит разрешение на такое использование части общего коридора. Об этом рассказал адвокат Михаил Салкин.