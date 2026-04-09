Адвокат Салкин рассказал, можно ли поставить ящик для посылок в общем коридоре

В общем коридоре не следует ставить шкаф или ящик для посылок по договоренностям с соседями. Для размещения таких объектов формально потребуется созвать общее собрание собственников дома, и только при одобрении двух третей голосов житель дома получит разрешение на такое использование части общего коридора. Об этом рассказал адвокат Михаил Салкин.
— Разместить нужно таким образом, чтобы не было ухудшения путей эвакуации, уменьшения ширины прохода. Допустимо разместить такой шкаф при наличии ниши в стене, в результате которой пути эвакуации не ограничиваются, — отметил юрист.
Он подчеркнул, что размещение шкафов на путях эвакуации, которое вызвало нарушение требований пожарной безопасности, влечет за собой ответственность по статье 20.4 КоАП РФ, которая предусматривает штраф суммой от пяти до 15 тысяч рублей для россиян, передает RT.
В свою очередь заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что в России запрещено курить в лифтах, помещениях общего пользования домов, а также на детских площадках. За нарушение этой нормы придется заплатить штраф, размер которого варьируется от 500 до 1,5 тысячи рублей.