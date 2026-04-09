Полицейские и курсанты Калининграда сдали 24 литра крови в «День донора»

Источник: Янтарный край

В медико-санитарной части МВД по Калининградской области прошёл «День донора», организованный совместно с областной станцией переливания крови. Участие приняли сотрудники полиции, курсанты и слушатели Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России.

Для большинства полицейских донорство — не разовая акция, а осознанная жизненная позиция. Многие приходят на помощь регулярно. Заместитель начальника УРЛС Татьяна Абрамович сдала кровь в 27-й раз. «Донорство — это возможность подарить кому-то надежду и шанс на жизнь. Для меня большая честь быть частью этой благородной традиции», — отметила она.

Всего донорами стали 50 человек, банк крови пополнили на 24 литра.