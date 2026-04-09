Беспрозванных пообещал Калининграду «модернизацию трамвайной инфраструктуры»

Проект будет одним из крупных в регионе, подчеркнул губернатор.

Областные власти запланировали «масштабный проект» по модернизации трамвайной инфраструктуры в Калининграде. Об этом сообщил на совместном брифинге со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко губернатор Алексей Беспрозванных.

«Из крупных проектов можно выделить, это модернизацию трамвайной инфраструктуры, которая на сегодняшний день будет обсуждаться. Здесь тоже хотел Валентину Ивановну (Матвиенко) поблагодарить. Мы на днях в Калининградской области, в Совете Федерации поднимали этот вопрос и получили поддержку в реализации. Ну, конечно, это очень важно для горожан. Очень давно, ну никогда, в общем-то, инфраструктура не обновлялась. Вы знаете, что покупалось несколько трамваев. Сегодня это масштабный проект, который, я тоже считаю, будет одним из крупных проектов нашего региона», — заявил глава региона.

Напомним, что ранее горвласти сообщали, что до 2035 года намерены развивать трамвайное движение в два этапа. При этом во второй этап входит не возвращение трамвая на улицу Киевскую, а демонтаж трамвайных путей на ней, а также на улицах Тельмана, Суворова и на проспекте Победы. В свою очередь, региональный Следственный комитет сообщил, что Прокуратура Калининградской области с мая 2025 года шесть раз отменяла постановления о возбуждении уголовных дел против городских властей из-за разрушения трамвайной инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше