Второй трамвайный диаметр стал самым длинным в мире — его протяженность составляет тридцать три километра

9 апреля мэр столицы Сергей Собянин запустил второй Московский трамвайный диаметр. Он улучшит транспортное обслуживание двух миллионов жителей города.
Протяженность маршрута — 33 километра. Для городской трамвайной сети это рекорд. И не только для Москвы. Для всего мира. По пути следования современных трамваев — 13 районов и множество знаковых объектов.
— Иногда хочется проехаться по улицам, посмотреть на город, — отметил Сергей Собянин, сев в трамвай и прокатившись вместе со студентами МГТУ имени Баумана.
Молодежь тоже поделилась впечатлениями.
— Учусь в Бауманке на третьем курсе, и наземный транспорт — моя будущая специальность, — рассказала студентка Ирина Савельева. — С удовольствием буду ездить на новом трамвае в центр, погулять.
А студент Динар Шарафутдинов отметил, что ему быстрее и удобнее станет добираться домой в Лефортово.
Как рассказал замначальника отдела рельсового транспорта службы подвижного состава Московского метрополитена Дмитрий Касаткин, перевозить пассажиров будет 51 современный трамвай — модели «Витязь-Москва» и «Львенок-Москва».
Благодаря созданию нового трамвайного диаметра общий пассажиропоток на маршруте от станции метро «Чертановская» до Новогиреево МЦД-4 вырастет почти в два раза и составит более 90 тысяч пассажиров в сутки.
— Нет сомнений, что второй трамвайный диаметр будет востребован жителями, — уверенно заявил Сергей Собянин.
КСТАТИ.
Всего на маршруте Т2 расположено 79 остановок, в среднем каждые 400 метров, общее время в пути составляет 140 минут. Трамваи Т2 будут ходить каждые шесть минут, а в центре на пересечении с Т1 — каждые три.