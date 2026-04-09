Сезонные ограничения на рыбную ловлю вводятся на Чебоксарском водохранилище и его притоках

С 10 апреля на Чебоксарском водохранилище и его притоках начинается нерест. Ограничение любительского рыболовства, а также полный запрет промышленного вылова рыбы продлятся до 10 июня, сообщили в региональном Минлесхозе.
«Ежегодное введение ограничений — критически важная мера для поддержания устойчивого баланса экосистемы и сохранения рыбных запасов региона. Нерестовый период проходит на всех водных объектах области, вне зависимости от их статуса», — отметили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Согласно Правилам рыболовства в Нижегородской области ограничения вылова рыбы действуют в следующие сроки:
с 1 апреля по 10 июня — на реке Ока выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища, с впадающими в нее реками в административных границах Нижегородской области; с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с впадающими в него реками (за исключением реки Ока, выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища) в административных границах Нижегородской области; с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище с впадающими в него реками и в озерах в административных границах Нижегородской области.
Граница водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища и реки Ока проходит у дороги, ведущей от села Хабарское к Оке.
Перечень нерестовых участков установлен приложением № 2 к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна и размещен в открытом доступе на официальном сайте ведомства.
«В этот период рыбалка на спиннинг запрещена повсеместно — независимо от того, входит ли конкретный участок в перечень особо обозначенных нерестовых зон или нет. В нерестовый период разрешается только любительская ловля с берега вне мест нереста на поплавочную или донную удочку с количеством крючков не более двух. Суточная норма вылова для рыболовов-любителей составляет не более 5 кг», — добавили в ведомстве.
Напомним, что нарушение Правил рыболовства влечет за собой ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, в части наложения административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.
Ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрена ст. 256 УК РФ и наказывается штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.