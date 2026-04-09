Военные нашли 150 боеприпасов на пляже в Великобритании, женщина получила ожоги

Женщина, отдыхавшая на пляже в Великобритании, получила ожоги после взрыва снаряда времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел 7 апреля на побережье Кримдон-Дин в графстве Дарем. Недалеко от женщины сдетонировала фосфорная граната, она была наполовину зарыта в песок. Сама женщина получила незначительные травмы. На место происшествия были вызваны правоохранительные органы.
Военные эксперты нашли в песке 150 самовоспламеняющихся боеприпасов, которые использовались в ХХ веке британской территориальной обороной в качестве противотанковых средств.
Полиция оцепила берег, проведя контролируемые взрывы гранат ради их утилизации. Власти рекомендовали сообщать о любых необычных предметах, которые могут быть найдены на пляже, и не прикасаться к ним самостоятельно.
