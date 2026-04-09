Военные нашли 150 боеприпасов на пляже в Великобритании, женщина получила ожоги

Женщина получила ожоги после взрыва боеприпаса на пляже в Великобритании.

Источник: Комсомольская правда

Женщина, отдыхавшая на пляже в Великобритании, получила ожоги после взрыва снаряда времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 7 апреля на побережье Кримдон-Дин в графстве Дарем. Недалеко от женщины сдетонировала фосфорная граната, она была наполовину зарыта в песок. Сама женщина получила незначительные травмы. На место происшествия были вызваны правоохранительные органы.

Военные эксперты нашли в песке 150 самовоспламеняющихся боеприпасов, которые использовались в ХХ веке британской территориальной обороной в качестве противотанковых средств.

Полиция оцепила берег, проведя контролируемые взрывы гранат ради их утилизации. Власти рекомендовали сообщать о любых необычных предметах, которые могут быть найдены на пляже, и не прикасаться к ним самостоятельно.

Ранее KP.RU писал, что в Нюрнберге эвакуируют порядка 21 тысячи человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны на строительной площадке.