Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный лидер Ирана записал обращение после сообщений о его «недееспособности»

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран обязательно перейдет к «новому этапу» управления Ормузским проливом. Об этом он высказался в обращении, приуроченном к 40 дням с момента гибели его отца, бывшего лидера страны Али Хаменеи. Его в четверг, 9 апреля, опубликовало агентство Fars.

Также Хаменеи заявил, что власти Ирана будут требовать выплаты репараций от США и Израиля за нанесенный стране ущерб.

— Все должны знать: мы не оставим в покое преступных агрессоров, напавших на нашу страну. Мы обязательно потребуем репараций за каждый нанесенный ущерб и цену крови мучеников и раненых в этой войне, — передает Telegram-канал агентства.

7 апреля западные СМИ сообщили, что Моджтаба Хаменеи «недееспособен» и проходит лечение в городе Кум, который считается священным в шиитском исламе. Журналисты писали, что политик якобы находится без сознания, а его состояние оценивают как тяжелое.

8 апреля глава Пентагона Пит Хегсет высказался, что Моджтаба Хаменеи якобы «ранен и обезображен», а иранская промышленность фактически уничтожена.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше