Верховный лидер Ирана записал обращение после сообщений о его «недееспособности»

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран обязательно перейдет к «новому этапу» управления Ормузским проливом. Об этом он высказался в обращении, приуроченном к 40 дням с момента гибели его отца, бывшего лидера страны Али Хаменеи. Его в четверг, 9 апреля, опубликовало агентство Fars.
— Все должны знать: мы не оставим в покое преступных агрессоров, напавших на нашу страну. Мы обязательно потребуем репараций за каждый нанесенный ущерб и цену крови мучеников и раненых в этой войне, — передает Telegram-канал агентства.
7 апреля западные СМИ сообщили, что Моджтаба Хаменеи «недееспособен» и проходит лечение в городе Кум, который считается священным в шиитском исламе. Журналисты писали, что политик якобы находится без сознания, а его состояние оценивают как тяжелое.
8 апреля глава Пентагона Пит Хегсет высказался, что Моджтаба Хаменеи якобы «ранен и обезображен», а иранская промышленность фактически уничтожена.