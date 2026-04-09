В НСПК пояснили требование об указании ИНН при переводах по номеру телефона

Требование об указании идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через систему быстрых платежей (СБП) затронет только банки. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
В системе подчеркнули, что для обычных россиян ничего не поменяется.
— Таким образом, это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями, — цитирует сообщение Lenta.ru.
С 1 июля в России будет необходимо указывать ИНН при переводах и платежах, которые проводятся через Систему быстрых платежей. Эту меру введут с целью противодействия дропперству. В НСПК заявили, что ИНН является таким реквизитом, который почти невозможно заменить.
Еще в декабре прошлого года заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова говорила, что ЦБ РФ обяжет кредитные организации привязывать ИНН ко всем счетам клиентов.
В 2026 году в России начали работать новые стандарты финансового контроля, которые направлены на повышение прозрачности транзакций и на снижение рисков мошенничества.