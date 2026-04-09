Эксперт Ракута предрек Пугачевой сложности при продаже квартиры из-за Галкина*

Сложности при продаже квартиры могут возникнуть у певицы Аллы Пугачевой из-за того, что ее супруг, телеведущий Максим Галкин*, является иностранным агентом. Об этом заявил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
— Супруг у нее является иноагентом. И есть, безусловно, риски в покупке такой недвижимости. Надо еще понять правовой статус: это квартира в единоличной собственности либо это совместно нажитое имущество. Плюс ко всему обязательным, я думаю, будет условие, даже если сделка состоится, личное присутствие продавца, — сказал специалист.
Он пояснил, что изначальная цена квартиры всегда корректируется с учетом всех аспектов. Ракута добавил, что существуют не только пожелания продавца, но и реалии рынка, при которых статус иноагента мужа артистки не прибавляет стоимости недвижимости, передает Lenta.ru.
Ранее стало известно, что квартиру исполнительницы в районе Арбата в Москве выставили на продажу за пять миллионов долларов (391,2 миллиона рублей). Площадь объекта в жилом комплексе «Филипповский» составляет 300 квадратных метров, в сделку также входят два машино-места.
8 апреля в «КП» рассказали, что содержание пустующего замка в деревне Грязь в Подмосковье обходится Пугачевой почти в миллион рублей в месяц. Эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев отметил, что ежегодно бюджет уходит на коммунальные услуги и обслуживание недвижимости.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.