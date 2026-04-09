В Ростовской области полиция ищет подростков после кражи в парке

Подростки обокрали кофейню и магазин игрушек на территории парка аттракционов в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полиция ищет подростков после кражи в парке. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД после мониторинга интернета.

Стражи порядка обратили внимание на публикацию местных жителей о ночных похождениях несовершеннолетних на территории парка аттракционов. По словам очевидцев, молодые люди забрались в закрытый магазин и вынесли оттуда игрушки.

— Кроме того, нарушители проникли в расположенную рядом кофейню, откуда забрали наличные деньги из кассы. Сейчас проводится проверка и устанавливаются личности подозреваемых, — пояснили в ведомстве.

Напомним, правоохранительная система региона продолжает разбираться с масштабными преступлениями. Накануне государственный обвинитель запросил до 25 лет лишения свободы для 15 подсудимых по делу о незаконных аксайских рынках.

