В Ростовской области полиция ищет подростков после кражи в парке. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД после мониторинга интернета.
Стражи порядка обратили внимание на публикацию местных жителей о ночных похождениях несовершеннолетних на территории парка аттракционов. По словам очевидцев, молодые люди забрались в закрытый магазин и вынесли оттуда игрушки.
— Кроме того, нарушители проникли в расположенную рядом кофейню, откуда забрали наличные деньги из кассы. Сейчас проводится проверка и устанавливаются личности подозреваемых, — пояснили в ведомстве.
Напомним, правоохранительная система региона продолжает разбираться с масштабными преступлениями. Накануне государственный обвинитель запросил до 25 лет лишения свободы для 15 подсудимых по делу о незаконных аксайских рынках.
