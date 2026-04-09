В Волгоградской области при пожаре в квартире погиб подросток

ВОЛГОГРАД, 9 апр — РИА Новости. Подросток, который находился в квартире один, погиб при пожаре в городе Волжском Волгоградской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в главке, сообщение о возгорании в пятиэтажке поступило в четверг от очевидцев. На месте происшествия пожарные выяснили, что горение происходило на кухне.
«На месте пожара было обнаружено тело мальчика 2012 года рождения. По имеющейся информации, на момент возникновения пожара в квартире ребенок находился один», — говорится в сообщении ГУ МЧС на платформе Max.
По предварительным данным ведомства, причиной пожара стала неисправная микроволонвка.