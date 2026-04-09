В Калининграде отметили 81-ю годовщину штурма Кенигсберга

В Калининграде сегодня рядом с мемориалом 1200 гвардейцам прошла торжественная церемония в честь Дня героического штурма и взятия Кенигсберга.

Утром у мемориала собрались представители власти, депутаты, командование Балтийского флота, ветераны, общественники, школьники, студенты, жители и гости города. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили венки и цветы к Вечному огню. Церемонию завершили прохождением роты почетного караула и военного оркестра. В числе участников мероприятия были председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Янтарного края Алексей Беспрозванных.

В этот день вспомнили подвиг солдат 11-й гвардейской армии, которые в апреле 1945 года взяли Кенигсберг после тяжелых боев. Операцией руководил прославленный маршал Александр Василевский, возглавлявший 3-й Белорусский фронт. Советские войска взяли считавшийся неприступным город-крепость всего за четыре дня, а в Москве тогда в честь победы дали салют высшей категории — 324 орудия произвели 24 залпа. Позднее учредили медаль «За взятие Кенигсберга», а 98 воинских частей получили почетное наименование «Кенигсбергские».

Ранее мы писали, что ФСБ опубликовала рассекреченные архивы о жестокости нацистов в Кенигсберге.

