Моджтаба Хаменеи: Иран будет требовать репарации от США и Израиля

Также по его словам, Иран не стремится к войне, при этом не намерен отказываться от своих прав. Кроме того, верховный лидер заявил, что к текущему моменту страна одержала победу в конфликте с США и Израилем.
Напомним, президент США Дональд Трамп накануне угрожал Ирану полным уничтожением. Однако затем он неожиданно объявил о двустороннем перемирии сроком на две недели. Американский лидер заявил, что все военные цели Америки якобы достигнуты и теперь возможен устойчивый мир.
При этом уже через несколько часов перемирие было нарушено, и в Иране считают дальнейший диалог бессмысленным.
Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.