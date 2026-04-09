Вооруженный мужчина захватил банк Sparkasse в Германии

Мужчина с огнестрельным оружием захватил отделение банка Sparkasse на западе Германии. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в Bild.

По информации издания, инцидент произошел в общине Роммерскирхен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в 16:24 по местному времени (17:24 по мск). Вооруженный мужчина зашел в отделение банка и забаррикадировался.

Сотрудники полиции окружили учреждение, в небо подняли вертолет. К месту происшествия направили спецназ и спасателей. По предварительной информации, мужчина планировал ограбить банк.

В феврале в Германии произошло ограбление филиала Volksbank в городе Штур (Нижняя Саксония). По данным полиции, трое неизвестных проникли в хранилище и скрылись. Представитель полиции Томас Гиссинг пояснил, что во время обеденного перерыва злоумышленники пробрались в подвал через световую шахту и вскрыли 14 ячеек.

Ранее в ФРГ также произошло ограбление хранилища банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен. Неизвестные похитили деньги и ценности из индивидуальных сейфов. По информации местных СМИ, ущерб оценивался примерно в 34 миллиона евро.