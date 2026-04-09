Хлестаков и тридцать пять тысяч курьеров

Они вызывают раздражение у прохожих, когда мчат на своих мопедах, проскальзывают незаметной тенью в подъезд. И мало кто задумывается о том, что курьер это не «функция», а человек. И есть особый этикет для общения с теми, кто привозит еду. Да-да, я в курсе, что они получают зарплату за свой труд. Но взаимного уважения никто не отменял. Когда ты не уважаешь тех, кто тебя обслуживает, в первую очередь ты демонстрируешь свое скверное воспитание и снобизм.
Культура заказа предусматривает точную информацию относительно кода домофона, возможности принять курьера в определенное время, не кривить лицо, когда открываешь дверь, здороваться. Мы долго критиковали западных людей за ненатуральные улыбки — когда улыбаются просто из вежливости. А ведь это признак воспитания. Удивительно, что многие считают себя эдакими королями ситуации лишь потому, что заказывают еду на дом. Не здороваются с курьером, ведут себя как начальник-самодур с подчиненными.
Недавно я была свидетельницей того, как мой сосед, совсем мальчишка-старшеклассник, открыл дверь курьеру с коробкой пиццы, не поздоровался, «тыкал» человеку гораздо себя старше, говорил раздраженным тоном. Кстати, человек этот, курьер, ждал лифта, когда я вошла в подъезд. И не зашел со мной в лифт — побежал по лестнице. Мне показалось, что ему кто-то запретил ехать в лифте с жильцами дома. А потом — этот наглый подросток, шикующий на денежки родителей.
Есть парадокс: чем воспитаннее и образованнее человек, тем проще он в общении с «обслуживающим персоналом». И наоборот, чем чванливее и глупее, тем больше желания унизить курьера, уборщицу, официанта. А родителям моего соседа хорошо бы на лето не отправлять своего «малыша» на море, а предложить подработать на какой-нибудь работе, не требующей квалификации. Например курьером.