Хлестаков и тридцать пять тысяч курьеров

Они вызывают раздражение у прохожих, когда мчат на своих мопедах, проскальзывают незаметной тенью в подъезд. И мало кто задумывается о том, что курьер это не «функция», а человек. И есть особый этикет для общения с теми, кто привозит еду. Да-да, я в курсе, что они получают зарплату за свой труд. Но взаимного уважения никто не отменял. Когда ты не уважаешь тех, кто тебя обслуживает, в первую очередь ты демонстрируешь свое скверное воспитание и снобизм.