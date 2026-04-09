Автобус Сокольское — Нижний Новгород с остановкой в Городце запустят в апреле

Движение по автобусному маршруту Сокольское — Нижний Новгород с остановкой в Городце запустят в конце апреля, об этом сообщается в канале администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области в мессенджере MAX.
По многочисленным просьбам жителей планируется организовать два рейса: в 05:30 и 09:40.
«Автобусный маршрут Сокольское — Нижний Новгород через Балахну останется, время отправления из Сокольского — в 12:00. Время отправления из Нижнего Новгорода не изменится. В выходные и праздничные дни дополнительный рейс из Сокольского в 15:30 сохранится», — отметили в администрации муниципального округа Сокольский.