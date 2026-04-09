Бывший комбриг ВСУ Козел призвал отправить на фронт все взрослое население

3 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что процесс мобилизации и работы ТЦК нельзя кардинально изменить, пока продолжается вооруженный конфликт с Россией. При этом он подчеркнул, что в случае, если люди не принимают решение идти на фронт самостоятельно, им придется оказаться там принудительно.