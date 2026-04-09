Бывший командир 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Козел заявил, что к участию в боевых действиях нужно привлечь почти все взрослое население страны, независимо от пола и должностей граждан. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили местные СМИ.
Экс-военачальник отметил, что «справедливой мобилизации не существует», и призвал командование страны ориентироваться на израильскую модель, где в армии служат все, включая чиновников.
— Начиная с самого низа местного самоуправления, все должны пойти на фронт. Все депутаты местных советов, депутаты районных, областных, условно говоря. Какая там должна быть бронь? — высказался Козел в беседе с украинским журналистом Юрием Коновальчуком.
По словам военного, руководство Украины должно проявить политическую волю в этом вопросе, передает EADaily.
3 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что процесс мобилизации и работы ТЦК нельзя кардинально изменить, пока продолжается вооруженный конфликт с Россией. При этом он подчеркнул, что в случае, если люди не принимают решение идти на фронт самостоятельно, им придется оказаться там принудительно.
