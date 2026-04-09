В Волжском при пожаре на кухне погиб 13-летний школьник

Сегодня, 9 апреля, в Волжском Волгоградской области произошла трагедия в одном из многоквартирных домов. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на втором этаже пятиэтажного дома в квартире в результате пожара погиб 13-летний подросток.