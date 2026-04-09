Космонавтика готовит орбиту к заселению

9 апреля в Национальном центре «Россия» состоялось знаковое событие для ракетно-космической отрасли — первый Российский космический форум. На нем побывала корреспондент «Вечерней Москвы».
Масштаб форума впечатляет — представители государства, бизнеса и науки собрались на одной площадке, чтобы обсудить достижения космической отрасли. Участники сессий даже предлагали свои решения по освоению космического пространства. К примеру, в Национальном исследовательском центре (НИЦ) «Курчатовский институт» уже работают над моделью автономного биоэкопоселения, которое создаст условия для проживания в космосе.
В то же время бизнес уделил особое внимание комфорту космонавтов. Так, производитель гигиенических средств предложил взять на орбиту их новинку — зубную пасту в таблетках. Особенность в том, что ее можно использовать без воды.
— Зубная паста в таблетках — это пример технологичного подхода к привычному продукту, который потенциально может быть востребован в условиях ограниченного пространства и ресурсов на борту космического корабля, — сказал руководитель Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко.
На форуме также презентовали первые Международные космические игры. Их концепция напоминает фантастический фильм: команды молодых инженеров на протяжении пяти дней будут жить и работать на закрытом полигоне в высокотехнологичных куполах. А должны они будут создать автономное поселение на одной из планет Солнечной системы, решая при этом научные задачи. Кто знает, быть может, именно они в будущем побывают на Марсе.