Уехавший из России комик Оганисян посетовал на высокие доходы оставшихся коллег

Уехавший из России в Армению стендап-комик Гарик Оганисян во время своего выступления заявил, что оставшиеся в стране артисты хорошо зарабатывают.
— Смотрю назад, а в России у всех все хорошо. У моих коллег просто все хорошо. Они по десятой квартире уже себе покупают, — пожаловался он.
Юморист также рассказал, что проблем с деньгами нет и у эмигрантов, которые уехали из страны до него. При этом свое финансовое положение Оганисян описал словами «у меня вообще ничего нет».
Еще в 2024 года Оганисян посетовал, что мог бы зарабатывать на творчестве гораздо больше, если бы остался в России. Юморист отметил, что раньше мечтал содержать всех своих родных и близких, однако теперь он не сможет такого себе позволить.
Ранее стало известно, что стоимость одного англоязычного выступления российского комика Александра Незлобина, который уехал из России, составляет около двух миллионов рублей. В райдере юмориста присутствует пачка M&M"s, энергетик Red Bull, бутылка Coca Cola, Bluetooth-колонка, сырная тарелка и безалкогольное пиво.