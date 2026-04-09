Они противостояли фашизму, чтобы жили мы

…Природа фашизма, в общем, известна, но лично моя душа отказывается принимать любые объяснения возникновения этого античеловеческого и антицивилизационного явления. Для меня это патология сознания. Подружившись с Фондом Александра Печерского, я узнала массу новых для меня фактов о движении Сопротивления в разных странах и, что совсем уже невероятно, в разных концентрационных лагерях. Остается лишь поражаться силе духа этих людей. Кажется, те пытки и истязания, что выдумывали для не истинных арийцев прихотливые фашистские умы, невозможно не то что пережить, а представить. Нет, не Бог им судья. Судьями для них стали люди — на знаменитом Нюрнбергском процессе.