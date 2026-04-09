Они противостояли фашизму, чтобы жили мы

Более того: для людей, которые живут без желания подмять окружающее пространство под себя, а именно это желание является проводником нацистских и фашистских идей, это один из главных дней в году. Фашизм — это смерть всего человеческого в биологическом создании по имени Человек. Самые сильные и самые стойкие знали это и говорили чуме «нет».
…Природа фашизма, в общем, известна, но лично моя душа отказывается принимать любые объяснения возникновения этого античеловеческого и антицивилизационного явления. Для меня это патология сознания. Подружившись с Фондом Александра Печерского, я узнала массу новых для меня фактов о движении Сопротивления в разных странах и, что совсем уже невероятно, в разных концентрационных лагерях. Остается лишь поражаться силе духа этих людей. Кажется, те пытки и истязания, что выдумывали для не истинных арийцев прихотливые фашистские умы, невозможно не то что пережить, а представить. Нет, не Бог им судья. Судьями для них стали люди — на знаменитом Нюрнбергском процессе.
Сопротивленцы были уникальными людьми. Они погибали — чтобы жили мы. Больно и стыдно, что в наше время этот день, который вполне мог бы уже остаться фактом истории, обрел устрашающую актуальность…