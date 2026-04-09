Врач Сарсадских рассказала о тяжелых последствиях щелчков в челюсти

Щелчки в челюсти происходят в случае частичного вывиха височно-нижнечелюстного сустава. Когда это состояние усугубится до критического, появится боль при открытии рта, и при игнорировании этой проблемы человек больше не сможет полностью открывать рот. Об этом рассказала стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Нодира Сарсадских.

Она отметила, что диск может медленно смещаться в течение большого промежутка времени.

— Как только состояние усугубится до критического, появится боль при открывании рта, которая, как и щелчки, может исчезнуть через пару месяцев. Человек думает, что все прошло само. В действительности же это сигнализирует о переходе неполного смещения в полное, — предупредила ортопед.

Сарсадских добавила, что в случае, если человек проигнорирует это состояние, он утратит возможность полностью открывать рот, передает Lenta.ru.

Стоматолог-ортодонт Асмик Григорян рассказала, что причиной щелчков в челюсти могут быть неправильное распределение нагрузки на сустав из-за неправильного прикуса, привычка сжимать зубы ночью, травмы, воспаления или регулярное употребление жестких продуктов.