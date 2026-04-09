Похороны погибшей после родов женщины пройдут в Новочеркасске 10 апреля. Об этом написали ее близкие в социальных сетях.
Траурная церемония начнется в половине одиннадцатого утра возле часовни на новом городском кладбище. Родственники настоятельно просят представителей прессы не приезжать на процессию и дать им возможность проститься в тишине.
— Пожалуйста, никаких искусственных венков, приносите только живые цветы, — написали друзья умершей.
Напомним, страшная трагедия произошла во вторник, 7 апреля. Молодая мама приехала в роддом за дочкой, но во время схваток пожаловалась на невыносимую боль и впала в кому. После экстренного кесарева сечения женщину перевезли в областную больницу, однако спасти пациентку не удалось. Без мамы остались новорожденная малышка и пятилетний сын.
